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Ağrı'daki Aras nehrinde dev balık oltaya takıldı

Doğubayazıt ilçesinde amatör balıkçı İrfan Aras, arkadaşları ile gittiği Aras nehrinde boyundan büyük balık yakaladı.

24.04.2017 - 11:00
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  2. Yaşam

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Doğubayazıt ilçesinde, ev dekorasyon işi ile uğraşan İrfan Aras, arkadaşları ile birlikte hafta sonu tatilinde Iğdır'ın Aralık ilçesinden geçen Aras nehrine balık tutmaya gitti.

BOYUNDAN BÜYÜK BALIK YAKALADI

Geçen Cumartesi günü oltaları Aras nehrine atan İrfan Aras ile arkadaşları, çelik oltaya takılan büyük balığın şaşkınlığını yaşadı. Boyu 1.85 olan ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki yayın balığını arkadaşlarıyla kıyıya güçlükle çıkaran Aras, şimdiye kadar böylesine büyük bir balık yakalamadıklarını söyledi.

Ağrı'daki Aras nehrinde dev balık oltaya takıldı

"SÜRPRİZ OLDU"

İki de küçük yayın balığı yakaladıklarını anlatan 1.80 boyundaki İrfan Aras, önce balıkla selfie ve fotoğraf çektirdiklerini sonra balıkları aralarında paylaştıklarını belirtti. İrfan Aras, "Hobi olarak amatör anlamda kendi imkanlarımızla boş zamanlarımızda balığın bol olduğu Aras nehrine gidiyoruz. Bu kadar büyük balık yakalamamız bizim için de sürpriz oldu." diye konuştu.

Ağrı'daki Aras nehrinde dev balık oltaya takıldı

Ağrı'daki Aras nehrinde dev balık oltaya takıldı

Ağrı'daki Aras nehrinde dev balık oltaya takıldı

Ağrı'daki Aras nehrinde dev balık oltaya takıldı

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