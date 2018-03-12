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Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit

Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle girilen çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu.

AA | 12.03.2018 - 18:07..
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Güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Ağrı Dağı eteklerindeki Doğubayazıt Güngören köyü kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı uzman çavuş bölgeye gelen ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzman çavuş hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı birlik sevk edilirken, operasyon Ağrı ve Doğubayazıt’tan gelen jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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