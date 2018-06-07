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Ağrı'da etkisiz hale getirilen 5 terörist görüntülendi

Ağrı’nın Doğubayazıt kırsalında İran'dan gelen YRK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA | 07.06.2018 - 11:06..
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Ağrı'da etkisiz hale getirilen 5 terörist görüntülendi

Ağrı Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, keşif gözetleme vasıtaları birliklerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 5 YRK'lı terörist insansız hava aracı tarafından görüntülendi.

HELİKOPTERLER HAVALANDI

Daha sonra icra edilen hava destekli operasyonda silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildi.

İRAN'DAN SIZDILAR

Teröristlerin İran'dan Türkiye'ye sızdığı tespit edildi.

İHA'ların görüntülemesinin ardından kaçarak saklanmaya çalışan YRK'lılara gereken operasyon başarıyla gerçekleştirildi.

Ağrı'da etkisiz hale getirilen 5 terörist görüntülendi

Ağrı'da etkisiz hale getirilen 5 terörist görüntülendi

Ağrı'da etkisiz hale getirilen 5 terörist görüntülendi

Ağrı'da etkisiz hale getirilen 5 terörist görüntülendi

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