Ağrı Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, keşif gözetleme vasıtaları birliklerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 5 YRK'lı terörist insansız hava aracı tarafından görüntülendi.
HELİKOPTERLER HAVALANDI
Daha sonra icra edilen hava destekli operasyonda silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildi.
İRAN'DAN SIZDILAR
Teröristlerin İran'dan Türkiye'ye sızdığı tespit edildi.
İHA'ların görüntülemesinin ardından kaçarak saklanmaya çalışan YRK'lılara gereken operasyon başarıyla gerçekleştirildi.
Ağrı'da etkisiz hale getirilen 5 terörist görüntülendi