Ağrı'da etkisiz hale getirilen 5 terörist görüntülendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bu sefer şoför koltuğuna oturdu.

Mehmetçik'in adım adım Kandil'e doğru ilerlemesi örgütte panik havasına neden oldu, Murat Karayılan Suriye'ye gitti.

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Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım

Korgeneral İsmail Metin Temel'e tepkisi dinmeyen İnce, bu konuda kararlı olduğunu meydanlarda bir kez daha yineledi.