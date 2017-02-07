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Ağrı'nın ilk kadın muhtarı

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Taşkesen Köyü'nde görev yapan ilk kadın muhtarı, erkek giyim tarzıyla ilgi çekiyor.

07.02.2017 - 12:46
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Diyadin İlçesi'nin Taşkesen Köyü'nde oturan Azize Atlı, 2014 yerel seçimlerini kazanarak Ağrı'nın ilk kadın muhtarı unvanını aldı.

AĞRI'NIN İLK KADIN MUHTARI

Diyadin'e 14 kilometre uzaklıkta bulunan 250 haneli ve 1500 nüfuslu Taşkesen Köyü'nde kadınların destekleri ile seçimi erkek rakibi önünde 95 oy farkla kazanan Azize Atlı, babasının 4 kadınla evlendiğini, bu evliliklerden 14 çocuğu olduğunu söyledi.

Ağrı'nın ilk kadın muhtarı

Hiç evlenmeyen ve yüzde 85 oranında bedensel engelli olan Azize atlı, giydiği takım elbise, fötr şapkası ve tespihiyle yabancılar tarafından erkeğe benzetiliyor.

KÖYLÜLER 'AZİZE HOCA' DİYOR

Köylülerin 'Azize Hoca' diyerek değer verdiği Azize Tatlı şunları söyledi: "Ağrı'nın ilk kadın muhtarıyım. 1500 nüfusumuz var. Köyümüzün durumu çok da iyi değil. Taziye evi, fırın, kütüphanemiz yok. Kadınlara söz vermişim ve bu yüzden cumhurbaşkanımıza selamlarımızı gönderiyoruz.

Ağrı'nın ilk kadın muhtarı

ERKEKLER MUHTAR OLMAMA KARŞIYDI

Bize el uzatsın, ben de verdiğim vaatleri yerine getireyim. Kadınlar için el sanat kursları açacağız. Kadınların isteği üzerine muhtar oldum. Aşiret bölgesinde kadın muhtar olmak çok zor. Bütün erkekler bir kadın olarak muhtar olmama karşıydı. Birlik ve beraberlik içinde köydeki kan davaları ile aşiret kavgalarına son verdik. Hedefim, Taşkesen Köyünü düzene sokmak. diye konuştu.

Ağrı'nın ilk kadın muhtarı

Ağrı'nın ilk kadın muhtarı

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