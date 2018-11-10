Ağrı'ya 3 milyarlık yatırım yapıldı

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ve Polisevi ziyareti sonrası AK Parti İl Başkanlığına geçti.

"TOPLANTILAR YAPIYORUZ"

Türkiye'nin her ilini ziyaret ettiklerini ve çalışmaları yerinde incelediklerini anlatan Kurum, "Bu ziyaretler içerisinde sahalarımızı geziyoruz, projelerimize bakıyoruz, vatandaşımızın problemlerini çözme noktasında toplantılar yapıyoruz." dedi.

Ağrı'nın gelişmişlik sıralamasına da değinen Kurum, 80. sıradaki kentin bulunduğu noktadan yukarılara çıkarılması gerektiğini ifade etti. Kurum, "Onu çıkarabilmek için 1/100 bin ölçekli bir planlama çalışması yapacağız ve ilçeleri de kapsayacak. Bu, nüfusun artışını, istihdamı, ekonomi, sanayi, organize sanayi bölgesini entegre tesis ihtiyacını içeren bir çalışma olacak. Bu çalışmada da inşallah Ağrı'nın 2023'nü, 2053'ünü, 2071'ini hesap edecek bir çalışma olacak. Bunu da 1/100 bin ölçekli plana koyduğumuz zaman şehir geleceğe daha emin adımlarla gidecek ve bu şekilde çarpık kentleşmenin de önüne geçmiş olacağız. Bu manada da bu çalışma çok önemli." diye konuştu.

Kurum, Ağrı Devlet Hastanesi yanında TOKİ'ye ait 100 bin metrekarelik alanın da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığına devredildiğini belirtti. Ağrı Belediyesi tarafından yapımı devam eden millet bahçesinden de söz eden Kurum, özelliği bakımından projenin önemli bir kazanım olacağını vurguladı.

AĞRI'YA 3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Parkın açılışının kentin kurtuluş günü olan 15 Nisan'da yapılmasını planladıklarını anlatan Kurum, "Biz 1994'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sosyal belediyeciliği öğrendik. Sosyal belediyecilikle Türkiye 1994 yılında tanıştı ve 2002 yılında AK Parti iktidarıyla son 16 yılda bütün şehirlerimizde vatandaşlarımıza sosyal, kültürel, ekonomik anlamda yapılması gereken tüm yatırımları yapmaya çalıştık. Sadece ve sadece Bakanlığımızca Ağrı ilimize yaklaşık 3 milyar liralık yatırım yaptık." ifadesini kullandı.

Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Ağrı'yı AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak istediklerini sözlerine ekleyen Kurum, bu anlamda partililerden kapı kapı dolaşmalarını istedi.