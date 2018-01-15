Agung Yanardağı harekete geçti

Bali adasındaki yanardağ hakkında bilgi veren Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, orta şiddette meydana gelen patlamayla çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

EN YÜKSEK SEVİYEDE ALARM DURUMU DEVAM EDİYOR

Nugroho, yanardağın 6 kilometrelik çapında en yüksek seviyede alarm durumunun devam ettiğini ve bu mesafe içerisinde insanların faaliyette bulunmaması gerektiğini ifade etti.

Bölgedeki havalimanlarında uçuşları engelleyici bir durumun olmadığını söyleyen Nugroho, sadece birkaç köyün volkanik kül yağmurundan etkilendiğini kaydetti.

VOLKANİK HAREKETLİLİK ÜST SEVİYEDE

Bu arada Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) de patlamanın kısa süreli gerçekleştiğini ve yanardağdaki volkanik hareketliliğin halen üst seviyede devam ettiğini duyurdu.