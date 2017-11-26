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Agung Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesi

Endonezya'daki yanardağ bu hafta ikinci kez kül püskürtmeye başladı.

AA | 26.11.2017 - 08:38..
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Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Mount Agung Yanardağı, bu hafta içinde ikinci kez kül püskürtmeye başladı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), salı günü yeniden faaliyete geçen Mount Agung Yanardağı'nın dün akşam ikinci kez duman ve kül püskürttüğünü duyurdu.

AA
Agung Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesi

İKİNCİ SEVİYE ALARM DURUMUNDA

Dumanları dağın zirvesinden yaklaşık bin 500 metre yukarıya ulaştığını belirten BNPB, aktif olan en üst ikinci seviyedeki alarm durumunun ise değişmediğini açıkladı.

Bölgede, uluslararası ve yerel olmak üzere Bali seferi olan yaklaşık 30 uçuş iptal olurken, yetkililer bölgedeki havalimanının faaliyetini sürdürdüğünü ve uçuşlar için de hala güvenli olduğunu ifade etti.

Öte yandan salı günü meydana gelen volkanik püskürmede de çıkan dumanlar, dağın zirvesinden 700 metre yukarıya ulaşmış ve bölge halkına yanardağdan 6 kilometre uzakta durmaları uyarısı yapılmıştı.

Eylül ayında yanardağın faaliyete geçmesinin ardından alarm en üst seviyeye çıkarılmış ve büyük bir patlama riskine karşılık bölgeden yaklaşık 130 bin kişi tahliye edilmişti.

Ülkenin en çok turist alan bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, olayda yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

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