Türkiye ağustosta cari fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre ödemeler dengesi ağustos ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 51 milyar 125 milyon dolar oldu.

2015'TEN BERİ İLK

Böylece 2015 Eylül ayından bu yana ilk kez cari fazla verildi. Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.065 milyon dolar azalarak 1.284 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon dolar artarak 4.627 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Beklenti cari işlemler fazlasının 2.5 milyar dolar olmasıydı.

NET HATA NOKSAN 3.66 MİLYAR DOLAR OLDU

Ağustos'ta net hata noksan kalemi 3.66 milyar dolar fazla verdi, önceki 2.98 milyar dolardı.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Ağustos ayında 2.438 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 5.109 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 461 milyon dolar artarak 3.693 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 67 milyon dolar artarak 675 milyon dolar oldu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 60 milyon dolar azalarak 737 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 1.786 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Bu gelişmede, yurt içinde yerleşiklerin yurt dışında yaptığı yatırımlardaki 821 milyon dolar artış ile yurt dışı yerleşiklerin yurtiçinde yaptığı yatırımlardaki 965 milyon dolar azalış etkili oldu.

Portföy yatırımlarının alt kalemleri incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 36 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 666 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 10.371 milyon dolar ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları 284 milyon dolar net artış kaydetti.