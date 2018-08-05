Ağva'da kaybolan Berrak hayatını kaybetti

Adana'da meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Minibüsün devrilip, otomobilin iki parçaya ayrıldığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl 2. düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde sanatçılar, Ertaş'ın sevilen türkülerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da alt gelir grubu için konutlar inşa edileceğini müjdeledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi ihalesinin en geç ekim ayında yapılacağını bildirdi.

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YÖK’ten üniversitedeki ihraçlara yeni düzenleme

YÖK tarafından üniversitelere gönderilen genelgeye göre ihraç teklifi verilen kişiye gerekli açıklamaları yapması ve kendisini savunabilmesi için 7 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilecek.