taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
165,33
PETR
66,1300

Ağzında çıkması gereken diş, beyninde çıktı

Sinop’un Gerze ilçesinde yaşayan bir kişi ağzında çıkması gereken bir dişi, beyninde çıktı.

DHA | 18.03.2018 - 15:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sinop Gerze'de amatör olarak müzikle uğraşan Deniz Mızraklı'nın (26), 2014 yılında geçirdiği beyin tümörü ameliyatından üç gün önce tomografisi çekildi.

Ağzında çıkması gereken diş, beyninde çıktı

DİŞİ BEYNİNDE ÇIKTI

Tomografide, ağzında çıkması gereken bir dişin beyninde çıktığı anlaşıldı. Doktorlar, dişin alınmasının kendisinde bazı hasarla yol açabileceğini söyledi.

Ağzında çıkması gereken diş, beyninde çıktı

"GÖRENLER SARHOŞ SANIYORDU"

Dişin alınmasının riskli olduğunu söyleyen Deniz  Mızraklı, "Ben, Sinop da bir mekanda canlı müzik yapıyordum. Canlı müzik yaptığım dönemde kendimde ciddi bir rahatsızlık hissettim. Bununla ilgili hastaneye gittim. Yürüme testi yaptılar ve yürümekte zorlandım. Bir denge bozukluğum vardı. Beni tanıyan insanlar, alkollü olduğumu sanıyorlardı. O dönem Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındım. Tomografiler çekildi. Beyinim de bir tümör tespit ediliyor. Ameliyattan 3 gün önce de bir beyin tomografisine girdim ve beynimde diş olduğu anlaşıldı. Diş hala beynimde duruyor. Diş hala orada durduğu için denge bozukluğu ve hafıza kaybı hastalığının tekrarlama durumu var. Diş alınırsa konuşma, görme ve hareket duyum tamamen kaybolabilecek, bu riski almak istemedim." dedi.

Ağzında çıkması gereken diş, beyninde çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erdoğan Gelibolu'da konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nde konuştu.
Parktaki ağaca konan arılar vatandaşları soktu
Antalya’nın en kalabalık parklarından birindeki ağaca konan ve vatandaşları sokan arılar, haber yapmaya gelen muhabir tarafından itfaiye ekiplerinin yardımıyla kovana alındı.
Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü
Beşiktaş'ta bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç zarar görürken bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Bodrum'da ot festivali
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Ot Festivali düzenlendi. Festivale Bodrum ve yakın ilçeler yoğun ilgi gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki heykeller yıkılıyor

Afrin'deki heykeller yıkılıyor

65
TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi

TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi

149
Afrin'e Türk bayrağı dikildi

Afrin'e Türk bayrağı dikildi

367
Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi

Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi

42
Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

48
TSK'dan Afrin açıklaması

TSK'dan Afrin açıklaması

103
Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM