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Ağzında sigara yerine gül ile dolaşıyor

Bursa’da yaşayan 87 yaşındaki yaşlı bir adam sigarayı bıraktıktan sonra ağzına gül koydu.

İHA | 15.10.2018 - 10:04..
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Ağzında gül olmadan adım bile atmayan yaşlı adamın dolabında da çeşit çeşit güller bulunuyor.

DOKTOR UYARISIYLA BIRAKTI

Yaşlı adam, her gün farklı bir tanesini ağzına alıp dolaşıyor. Doktorun "Sigarayı bırakman lazım" demesi üzerine sigarayı bırakan Karan, kendini oyalamak için ağzına gül koydu.

GÜL DEDE DİYORLAR

Kara, 27 yaşında ağzına aldığı gülü tam 60 senedir bir an olsun ağzından düşürmüyor. Tam bir gül tiryakisi olan yaşlı adamı kimse ismiyle tanımıyor, herkes onu "Gül Dede" olarak tanıyor.

"60 YILDIR AĞZIMDAN ÇIKARMIYORUM"

Çok kişi tarafından tanındığını ifade eden Ali Rıza Karan, “Beni tanımayanlar ağzında niçin gül taşıdığımı merak edip soruyorlar. 27 yaşımda içtiğim sigarının bana zarar verdiğini düşünerek sigarayı bıraktım. Tiryaki olduğum için çok zor geldi. Sigarayı bırakmak için çare aramaya başladım. Sigarayı unuturum diye ağzıma gül koymaya başladım. 60 yıldır ağzımdan gülü hiç ayırmıyorum. Yazın gülleri bahçemden temin ediyorum. Kışın ise gül almak için her ay Yalova’ya gidiyorum. Bir gül bir hafta ağzımda duruyor. Her hafta ağzıma yeni bir gül alıyorum. Köyden çıkıp bir yere gittiğimde beni tanımayanlar tuhaf tuhaf bakıp niçin ağzımda gül taşıdığımı soruyorlar. Ben de onlara sebebini anlatıyorum. Ben bu gülü ölünce bırakırım” dedi.

Ağzında sigara yerine gül ile dolaşıyor

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