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Ahed et-Temimi'nin kuzeni serbest bırakıldı

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin kuzeni Nur Naci et-Temimi, kefaletle serbest bırakıldı.

AA | 05.01.2018 - 00:56..
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İsrail Askeri Mahkemesi'nde yargılanan Nur'un babası Naci et-Temimi, Ofer Askeri Mahkemesi'nin perşembe günkü duruşmada, savcılığın itirazını reddederek kızının kefaletle serbest bırakılmasına karar verdiğini söyledi.

Ahed et-Temimi'nin kuzeni serbest bırakıldı

EVRAKLAR TAMAMLANDIKTAN SONRA SERBEST

Mahkemenin, tahliye işleminin gerçekleşmesi için kefaletle ilgili bazı evrakların tamamlanması gerektiğini bildirdiğini belirten Naci et-Temimi, kızının serbest bırakılmasını geciktirecek bir gerekçe olmadığını kaydetti.

İsrail askerleri, 19 Aralık'ta "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi ve annesini, bir gün sonra da kuzeni Nur'u gözaltına almıştı.

Ofer Askeri Mahkemesi, 28 Aralık'taki duruşmada Nur'un bin 400 dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar vermiş, İsrail Askeri Savcılığı ise 1 Ocak'ta mahkemenin kararına itiraz etmişti.

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