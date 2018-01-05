Ahed et-Temimi'nin kuzeni serbest bırakıldı

İsrail Askeri Mahkemesi'nde yargılanan Nur'un babası Naci et-Temimi, Ofer Askeri Mahkemesi'nin perşembe günkü duruşmada, savcılığın itirazını reddederek kızının kefaletle serbest bırakılmasına karar verdiğini söyledi.

EVRAKLAR TAMAMLANDIKTAN SONRA SERBEST

Mahkemenin, tahliye işleminin gerçekleşmesi için kefaletle ilgili bazı evrakların tamamlanması gerektiğini bildirdiğini belirten Naci et-Temimi, kızının serbest bırakılmasını geciktirecek bir gerekçe olmadığını kaydetti.

İsrail askerleri, 19 Aralık'ta "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi ve annesini, bir gün sonra da kuzeni Nur'u gözaltına almıştı.

Ofer Askeri Mahkemesi, 28 Aralık'taki duruşmada Nur'un bin 400 dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar vermiş, İsrail Askeri Savcılığı ise 1 Ocak'ta mahkemenin kararına itiraz etmişti.