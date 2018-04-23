Ahed Tamimi için

Sosyal medya hesabından Ahed Tamimi hakkında açıklama yapan İsrailli vekil Bezalel Smotrich, 8 aylık cezayı az bulduğunu ve genç kızı ömür boyu eve hapis etmek istediğini vurguladı.





"O KIZ VURULMALIYDI"

İsrail'deki Yahudi Evi Partisinden Bezalel Smotrich, Filistin'in sembol isimlerinden cesur kız 17 yaşındaki Ahed et-Tamimi'nin "en azından dizinden vurulması gerektiğini" belirtti.

İsrailli Milletvekili Smotrich, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bence o kız (Ahed et-Temimi) en azından dizinden vurulmalıydı. Böylelikle hayat boyu ev hapsine mahkum olurdu." ifadelerini kullandı.

8 AY HAPİS VE GÖZALTINDA TACİZ

Son olarak çıkarıldığı mahkemede 8 ay hapis cezası alan Ahed Tamimi'nin taciz edildiği görüntüleri ortaya çıktı. Memurların sorgusu altında sözlü tacize uğrayan Ahed'in tepki göstermemesi ise takdirler karşılanmıştı.

Filistinli cesur kız Tamimi'ye İsrail tacizi VİDEO



İSTANBUL'DA CESARET ÖDÜLÜ ALDI

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü. Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Temimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan İsrail askeri cezaevinde tutuluyor.