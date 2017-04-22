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Ahırda 85 kilo eroin ve silahlar ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş mahallesinde bir ahırda arama yaptı.

22.04.2017 - 11:44
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 02.00 sıralarında Kurubaş mahallesi Serhat sokakta bulunan L.T., ve O.T.,'ye ait bir ahırda arama yaptı.

85 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, 85 kilo 412 gram eroin ile uyuşturucu presleme makinası,1 adet hassas terazi, 1 adet baretta marka 9 mm çaplı tabanca ve bu tabancaya ait 15 mermi, 2 adet kalaşnikof ve bu silahlara ait 10 adet şarjör, 167 adet mermi ele geçirildi.

Ahırda 85 kilo eroin ve silahlar ele geçirildi

AHIR SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda uyuşturucu paketlerken yakalanan L.T. ve O.T. gözaltına alındı.

Ahırda 85 kilo eroin ve silahlar ele geçirildi


Ahırda 85 kilo eroin ve silahlar ele geçirildi

Ahırda 85 kilo eroin ve silahlar ele geçirildi

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