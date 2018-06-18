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Ahırda tarihi taban mozaiği bulundu

Sivas'ta 2002 yılında ahırın tabanından çıkarılan Roma dönemine ait tarihi taban mozaiği, üzerinde bulunan motiflerle dikkat çekiyor.

İHA | 18.06.2018 - 15:30..
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Sivas Tepecik Köyü'nde Mustafa Güneş’e ait ahırın tabanında ahırın sahibi tarafından bir mozaik olduğu fark edildi.

Bunun üzerine Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Restorasyon Merkezi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ahırda tarihi taban mozaiği bulundu

MÜZEDE SERGİLENİYOR

14 günlük çalışma sonucu hayvan dışkıları nedeniyle tahrip olan Roma dönemine ait (MÖ.30-MS.395) taban mozaiği büyük bir titizlikle ahırın tabanından çıkarıldı. 6 metre uzunluğu ve 2,5 metre genişliğinde olan taban mozaiği üzerinde yer alan kuş, ördek, keklik, bitkisel rozetlerle dikkat çekiyor.

Ahırdan çıkarılan ve Sivas’ta ilk olma özelliği taşıyan tarihi taban mozaiği 2002 yılından beri Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

Ahırda tarihi taban mozaiği bulundu VİDEO


Ahırda tarihi taban mozaiği bulundu

HİTİT DÖNEMİNE AİT ESERLER

Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Sema Sözcü müzenin 2009 yılında hizmete başladığını ve kazı yoluyla, müsadere, hibe, satın alma yoluyla elde edilen eserleri müzede sergilendiğini belirtti.

Müzedeki eserlerin yüzde 80’ninin Hitit dönemine ait eserler olduğunu anlatan Sema Sözcü, cam eserlerin ve sikkelerinde de müzede sergilendiği ifade etti.

Ahırda tarihi taban mozaiği bulundu

AHIRIN TABANINDA BULUNDU

Müzede sergilenen Gürün Tepecik Mozaiği’nin Sivas’ta ilk ve tek örnek olma özelliği taşıdığının altını çizen Sema Sözcü, "Mozaik 2002 yılında yapılan kurtarma kazılarından sonra müzemize kazandırılmıştır. Köyde bir ahırda vatandaşın tabanında bulunuyor. Daha sonra kurtarma kazısı yapılıyor. 17,5 metre karelik bir alandaki durumu müzemizde sergileniyor. 2,5 metre karelik bir alanı da hala ahırda mevcut önemli bir örnek Roma dönemine ait bir örnektir. Üzerinde bulunan motifler açısından önemli, en üst hizada keklik daha sonra ördek sonra ibibik en altta da hindi resmedilmeye çalışılmıştır." dedi.

Ahırda tarihi taban mozaiği bulundu


İKİ HAFTA SÜREN ÇALIŞMA SONUCUNDA ÇIKARILDI

Ahırın ve bulunduğu evin bir bölümünden çıkarılan mozaiğin hayvan dışkılarından dolayı da tahrip olduğunu ifade eden Sema Sözcü, Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Restorasyon Merkezi tarafından oluşturulan ekibin 14 günlük bir çalışma sonucundan mozaiği ahırın tabanından çıkardığını söyledi.

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