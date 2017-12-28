Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'a ziyaretini 'tarihi ziyaret' olarak nitelendiren Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, "Türkiye ile yakınlaşmamızın faturasını ödemeye hazırız" dedi.





"TÜRKİYE İÇİN HER BEDELİ ÖDEMEYE HAZIRIZ"

Bakan Osman, "Bazıları ateşle oynamak istiyor. Biz, ekonomik ve siyasi olarak bağımsız bir devletiz. Her ne şartlarda olursa olsun Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazırız. Sudan halkının aşağılanmasını kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretini çarpıtmanın ve bu ziyaretin Türkiye-Katar-Sudan ekseni oluşturma çerçevesinde gerçekleştiğini söylemenin yanlış olduğunu ve hesapta böyle bir şeyin bulunmadığını vurgulayan Osman, "Sudan'a, halkına ve Devlet Başkanı Beşir'e saldırmak için fırsat arayanların durması gerekir." diye konuştu.