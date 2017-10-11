Ahmed: Yemen'de taraflar barışla değil güçle ilgileniyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, Yemen'deki iç savaşın kazananının olmadığını, kaybedenlerin ise savaş nedeniyle acı çeken Yemen halkı olduğunu belirterek, "Halk fakirleşirken, nüfuz sahibi liderler zenginleşiyor ve bir anlaşma durumunda güçlerini ve kontrollerini kaybedecekleri için çözüm bulmakla ilgilenmiyorlar." dedi.

BM Güvenlik Konseyinde Yemen'deki gelişmeler ve insani durum hakkında üye ülkeleri bilgilendiren Ahmed, Yemen halkının insan kaynaklı bir felaketle karşı karşıya kaldığını ancak savaşın taraflarının buna rağmen barıştan çok güç arayışı içinde olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyine siyasi ve ekonomik nüfuzunu kullanarak taraflara baskı yapması çağrısında bulunan İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed, "Yemen'de savaşın kazananı yok, kaybedenler ise savaş nedeniyle acı çeken Yemen halkı. Halk fakirleşirken, nüfuz sahibi liderler zenginleşiyor ve bir anlaşma durumunda güçlerini ve kontrollerini kaybedecekleri için çözüm bulmakla ilgilenmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Yemenli ve uluslararası yetkililerle taraflar arasında yeniden güven inşa edilmesini ve müzakerelere dönülmesini içeren bir öneriyi görüştüklerini anlatan Ahmed, güven artırıcı önlemler arasında Sana Havalimanı'nın yeniden açılması, ülke genelinde memurların maaşlarının ödenmesi, Taiz'deki ambargo, tutuklular ve Hudeyde Limanı'nda kapasitenin artırılması gibi konuların yer aldığını ifade etti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar Direktörü John Ging ise ülkedeki insani duruma dikkati çekerek, yaklaşık 15 milyon kişinin temiz su ve sağlık hizmetlerine erişiminin olmadığını söyledi.

Yaklaşık 7 milyon kişinin kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğu ve 460 bin çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kaldığını belirten Ging, ülkedeki kolera salgını nedeniyle ise 2 bin 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen Hükümeti'ne destek veriyor.