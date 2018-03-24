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Ahmedinejad, Hamaney'e bir mektup daha yazdı

İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yargıyı ifade özgürlüğünü kısıtlamakla suçladı.

AA | 24.03.2018 - 12:00..
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Ahmedinejad, Hamaney'e bir mektup daha yazdı

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı internet sitesinde yayımlanan mektupta yargı eleştirildi.

ÇELİŞKİLİ SÖYLEMLER

Hamaney'in Nevruz Bayramı münasebetiyle yaptığı konuşmada ifade özgürlüğünden bahsettiğine işaret eden Ahmedinejad, "Sizin konuşmanızda beyan ettiğiniz ifade özgürlüğü anayasada da garanti altına alınmıştır ancak yargı sizin bu konudaki görüşlerinize riayet etmiyor." ifadesini kullandı.

Ahmedinejad, İran lideri Hamaney'den ülkede ifade özgürlüğünün hakim kılınması amacıyla mahkemelerdeki duruşmaların halka açık bir şekilde yapılması ve yargıya yöneltilen tüm şikayetleri araştırmak için "bağımsız ve güvenilir" merciler oluşturulması konusunda ilgili makamlara talimat vermesini talep etti.

YOLSUZLUK TUTUKLAMASI

Ahmedinejad, eski yardımcıları Hamid Bakayi ve İsfendiyar Rahim Meşai'nin "yolsuzluk" suçundan tutuklanmasını yargının "siyasi işlerinin bir numunesi" olarak nitelendirdi.

3. MEKTUP

Eski Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen Baharnews haber sitesi, birkaç gün önce Ahmedinejad'ın 19 Şubat ve 13 Mart tarihlerinde Hamaney'e hitaben yazdığı iki mektubu yayımlamıştı.

İKİ YARDIMCISI HAPİSTE

İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi "yolsuzluk" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilerek, cezaevine konulmuştu. Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısının "yolsuzluk" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalmakla suçladığı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi İranlı komutan ile arasındaki "iş ilişkilerini" açıklamakla tehdit etmişti.

Hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı ve dünürü İsfendiyar Rahim Meşai de Tahran Devrim Mahkemesinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ahmedinejad, yargının kararlarına karşı çıkarak Yargı Erki'nin kendi yolsuzluğunu bu gibi adımlarla örtbas etmek istediğini belirtmişti. Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei ise eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı yardımcıları hakkında açılan yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili hukuki süreci baltalamaya çalışmakla itham etmişti.

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