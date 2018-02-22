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Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

İran'ın eski Cumhurbaşkanı, ülkenin lideri Hamaney'e yazdığı mektupta seçimlerin "özgürce" yapılabilmesine yönelik taleplerini iletti.

AA | 22.02.2018 - 08:43..
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Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

Eski Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen "Devlet-i Bahar" adlı internet sitesinde yer verilen mektupta Ahmedinejad, Hamaney'den Cumhurbaşkanlığı, meclis ve yargı erkinin yenilenmesini istedi.

TÜM DAVALAR DÜŞÜRÜLSÜN

Ahmedinejad mektubunda, yargı erkiyle ilgili değişime gidilmesini, geçmiş yıllarda eleştiri ve itiraz gibi nedenlerle tutuklananların serbest bırakılmasını, açılan tüm davaların da düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

ÖZGÜR SEÇİM ORTAMI

Hamaney'in, vatandaşların taleplerine kulak verilmesi ve sorunlarının giderilmesi yönünde geçen pazar günü yaptığı konuşmasına değinen Ahmedinejad, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için halkın seçimini "özgürce" yapabilmesinin "acil bir zaruret" olduğunu ifade etti.

"ADALET KONUSUNDA GERİ KALDIK" SÖZÜ

Ayetullah Ali Hamaney'in "Adalet konusunda geri kaldık" açıklamasına da işaret eden Ahmedinejad, yargı erkindeki değişimin "aciliyet" halini aldığını ve bu konuda atılacak adımların "mazlumların iadeiitibarına" ve "siyasi ıslahatların yapılmasına" zemin hazırlayacağı görüşünü aktardı.

İran'da iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Ahmedinejad'ın, 2009 seçimlerini kazandığının ilan edilmesi büyük toplumsal olaylara neden olmuştu.

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