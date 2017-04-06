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Ahmedinejad seçimlerde desteklediği adayı açıkladı

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi hükümeti dönemindeki yardımcılarından Hamid Bakayi'yi destekleyecek

06.04.2017 - 09:03
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Basın açıklaması yapan Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair değerlendirmede bulundu.

"KARAR MİLLETİNDİR AMA BEN BAKAYİ'NİN YÜKSEK OY ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Seçimlerde aday olmayan Ahmedinejad, kendi hükümeti dönemindeki yardımcılarından Hamid Bakayi'yi destekleyeceğini belirtti. Bakayi'nin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde önceliğinin siyasi ahlakın inşası olacağını vurgulayan Ahmedinejad, "Karar milletindir ve ben Sayın Bakayi'nin muhakkak yüksek oranda oy alacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"BENİM SEÇİMLERE GİRMEM ORTAMI 2 KUTUPLU YAPACAK DENMİŞ AMA ŞİMDİ 3 KUTUPLU BİR SEÇİM OLACAK"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kendisine yönelik, iki kutupluluğa mahal vermemek için seçimlere katılmaması yönünde tavsiyesi ve Reisi'nin adaylığının bu iki kutupluluğa yol açıp açmayacağı sorulması üzerine Ahmedinejad, "Liderimiz benim seçimlere girmemin, ortamı iki kutuplu yapacağını buyurmuştu ancak sizin şimdi söylediğiniz ismin de girmesiyle üç kutuplu bir seçim olacak. Dolayısıyla liderin görüşüne karşı hareket etmemiş olduk." şeklinde cevap verdi.

Ahmedinejad, desteklediği Bakayi'nin adaylığının onaylanmaması durumunda, başka planlarının olduğunu ve dışarıdan siyasi çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

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