Ahmedinejad törende yer değiştirdi İran medyası sallandı

İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin cumhurbaşkanlığının ülke lideri Ayetullah Hamaney tarafından onaylanmasına ilişkin düzenlenen törene eski cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad da katıldı.

Ahmedinejad'ın tören sırasında yaptığı bir hareket, ülke medyasında büyük tartışma konusu oldu.

MUHAFAZAKAR KANADIN ADAYININ YANINDAYDI

Törenin başladığı dakikalarda Ahmedinejad'ın, Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakâr kanadın adayı olarak katılan İbrahim Reisi'nin yanında oturduğu göründü, ancak bir süre sonra Ahmedinejad'ın yer değiştirdiği kameralara yansıdı.

İRAN MEDYASI YANKILANDI

Eski cumhurbaşkanının bu davranışının nedeni bilinmezken; konu, ülke medyasında büyük tartışmalara neden oldu.

Ahmedinejad, Mayıs ayında yapılan 12.dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ancak adaylığı veto edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde de hükümeti döneminde yardımcılığını yapan Hamid Bekai, tutuklanmış ardından yüksek kefalet bedeliyle serbest bırakılmıştı.