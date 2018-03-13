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Ahmedinejad'ın yardımcısına hapis ve kırbaç cezası

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığını yapan Bakayi'ye verilen 15 yıl hapis ve kırbaş cezası onandı.

AA | 13.03.2018 - 20:27..
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Ahmedinejad'ın yardımcısına hapis ve kırbaç cezası

İran yargı erkine ait Mizan Haber Ajansına konuşan Tahran Adliyesi Genel Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, "yolsuzluk" nedeniyle yargılandığı mahkeme tarafından Bakayi hakkında verilen kararın temyiz mahkemesi tarafından onandığını açıkladı.

15 YIL HAPİS VE KIRBAŞ CEZASI

İsmaili, 15 yıl hapis ve kırbaç cezasının yanı sıra Bakayi'nin para cezasına da çarptırıldığını belirtti. Haberde Bakayi'nin kaç kırbaç cezası aldığı bilgisine ise yer verilmedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığındaki 10'uncu kabine döneminde karıştığı "yolsuzluk" nedeniyle gözaltına alınan ve geçen yıl 9 Temmuz'da cezaevine konulan Bakayi, açlık grevi nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Eski cumhurbaşkanı yardımcısı yaklaşık 5 milyon dolar kefaletle 26 Temmuz 2017'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.









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