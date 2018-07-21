Ahmet Altan'ın cezaevinden ilk fotoğrafı

FETÖ'nün medya yapılanması sanıklarından Ahmet Altan’ın Silivri cezaevinden ilk fotoğrafı kızı Sanem Altan'dan geldi.

"BU DA BİR SİLİVRİ HİKAYESİ"

Sanem Altan açık görüş sırasında babasıyla çekildikleri fotoğrafı paylaşarak, altına “'Hayat geçer, herkes geçer, her şey geçer. Bir hikâye kalır geriye. Bunlar geçer. Hikâyeler kalır... Anlatılmaya değer hikâyeler... Yaş yaşamak bunu bilmektir..’ Ahmet Altan ???? İşte bu da bir Silivri hikayesi...” notunu yazdı.

Ahmet Altan, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yargılandığı davada 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.