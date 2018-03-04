Ahmet Davutoğlu Suriye politikasını savundu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin destek sağladığı ÖSO birliklerine yapılan eleştirilere tepki gösteren Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye politikasında doğru adımlar attığını söyledi.

"ÖNCELİKLE BARIŞÇIL ÇÖZÜM..."

"Türkiye'nin Suriye politikası her daim Suriye halkının ve Suriyelilerin iradesiyle aynı ölçüde gerçekleşmiştir." diyen Davutoğlu, "Bu politikanın esası öncelikle barışçıl çözümdü. Öncelikle bu Esad'ı, kendi ordusunu, kendi halkına ileri sürmemek için ikna etmeye çalıştık. O bunu dinlemeyince mülteciler kapımıza geldiğinde o zavallı kardeşlerimize kucak açtık, doğru da yaptık." şeklinde konuştu.