Ahmet Davutoğlu'ndan dış politika yorumu

Eski Başbakan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Duruş: Gençlerle Yüz Yüze" kitabının imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi.

Davutoğlu, 36. İstanbul Kitap Fuarı'nda Küre Yayınları'ndan çıkan yeni kitabının imza etkinliğinde yaptığı konuşmada, okurlarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kitabın olduğu her mekanda sevginin, muhabbetin, bilginin olduğunu söyledi.

ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI SORULDU

Bir gazetecinin "Geçtiğimiz günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'Dış politika evin içerisinde başlar, önce evin içerisinin düzenli olması lazım ki dış politikada başarılı olunsun.' şeklinde sözleri olmuştu. Sizin bu konuda tespitleriniz var mı? Kitabınızdaki gencin size bu konularla ilgili soruları oldu mu?" şeklindeki sorusu üzerine Davutoğlu, şöyle konuştu:

"DIŞ POLİTİKA DEVLET POLİTİKASI ŞEKLİNDE..."

"Bazı yerlerde o konulara mutlaka değindik. Sayın Abdullah Gül, Başbakan, Dışişleri, Cumhurbaşkanı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da dış politika oluşumuna hep beraber katkıda bulundu. Türkiye'de dış politika devlet politikası şeklinde teşekkül eder ki bütün kademelerin katıldığı bir süreçtir. Biz de bu süreçte hep beraber Türkiye'nin dünyada en iyi şekilde temsil edilmesi ve sorunları en barışçıl yoldan çözebilmek için çok çaba sarf ettik."





HER ŞEY DIŞ POLİTİKANIN KONUSUDUR

Artık dış ve iç politikanın gerçekten hatlarının belirsizleştiği bir dönemden geçtiğimize dikkati çeken Davutoğlu, "Yani şu anda Türkiye'de veya dünyada herhangi bir yerde dış politika ile irtibatlı olmayan konu yoktur. Diyelim ekonomik kriz varsa ihracatınız artacaktır, dış politikaya bağlıdır. Güvenlik politikaları da sınır güvenliğinden başlar, bu da dış politika konusudur. Aynı şekilde içerideki her gelişme de dışarıyı etkiler, dışarıdaki her gelişme de içeriyi etkiler." değerlendirmesinde bulundu.