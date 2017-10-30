Ahmet Edip Uğur, AK Parti'den de istifa etti

Bir süredir Balıkesir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesi beklenen Ahmet Edip Uğur, konuyla ilgili açıklama yaptı.

AK PARTİ'DEN DE İSTİFA ETTİ

Uğur, diğer istifa eden belediye başkanlarının aksine hem Başkanlık'tan hem de AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Ahmet Edip Uğur, AK Parti'yle ilgili de; "AK Parti'de durum otofajiye getirilmiştir" diye dikkat çekici bir açıklama yaptı.

OTOFAJİ NEDİR?

Peki istifa efen Uğur'un dediği 'otofaji' nedir? Bu hastalık basit ve anlaşılır anlamıyla; Kişinin vücut parçalarını yeme arzusu hastalığına verilen addır.

Ahmet Edip Uğur istifa etti VİDEO