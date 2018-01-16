Ahmet Hakan 3 kez sordu: ABD Türkiye ile savaşır mı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de, Türkiyenin Afrin'de konuşlanan terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik olası operasyonu tartışıldı.

ABD'nin, Türkiye'nin uyarılarına karşın terör örgütüne desteğini devam ettirmesi, bununla da kalmayıp Türkiye sınırına PKK/PYD militanlarından oluşturacağı bir "orduyu" konuşlandıracağını açıklamasının Türkiye'deki yansımaları masaya yatırıldı.

AHMET HAKAN: ABD, TÜRKİYE İLE SAVAŞI GÖZE Mİ ALIYOR

Konuklardan Strateji Düşünce Enstitüsü (SDE) Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, Ahmet Hakan'ın, ABD'nin Türkiye ile ittifakını bozarak bir düşmanlığa yönelmesini neden göze alabileceği sorusuna şöyle karşılık verdi:

"Klasik ama basit bir neden; İsrail'in güvenliği ABD'nin önceliğidir. Ortadoğu'nun ufalanması İsrail'in her zaman işine gelir. Türkiye gibi bölgede güçlü bir ülke istemeyen ABD'nin, Türkiye'yi sürekli terörle meşgul etmesi çıkarınadır."

Ahmet Hakan, "Türkiye'nin Afrin'i vurması demek savaş hali demek, ABD'nin planlarını alt üst edebilecek bir karmaşaya yol açabilir. ABD bunu da mı görmüyor? Bunu da mı göze alıyor?" sorusunu Mehmet Şahin "Evet" diyerek yanıtladı. Ahmet Hakan, yanıtın etkisiyle 2 kez daha aynı soruyu sordu.

"ABD, TÜRKİYE'NİN TAVRINI KUZEY IRAK'LA KARIŞTIRDI"

Mehmet Şahin, konuşmasınıa şöyle sürdürdü:

"ABD, Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminden bu yana süre gelen 'eser gürler' politikasını değiştirmeyeceğini düşünüyor olabilir. Ancak Suriye'deki yapılanmaya yönelik, Sayın Cumhurbaşkanı'nın en üst düzeyden yaptığı sert uyarı aksini gösteriyor."

"PYD/PKK'nın bir kısım unsurlarıyla konuşan biri olarak söylüyorum; Suriye'nin kuzeyindeki bu yapılanma, PYD'nin uzantısı falan değil, PKK'nın ta kendisidir."

Ahmet Hakan 3 kez sordu: ABD Türkiye ile savaşı göze mi alıyor

"TÜRKİYE ORADA KİMLE OLURSA ÇATIŞIR"

Türkiye'nin yanı başında bir terör koridorunun, ülkenin geleceğini açıkça tehlikeye düşüreceğine vurgu yapan Mehmet Şahin, bunun için Türkiye'nin kimle olursa olsun çatışmaya gireceğini ekledi.

NATO'nun birinci ve ikinci gücünün doğrudan bir çatışmaya girmesinin 2 ülke için kritik bir test olacağını belirten Mehmet Şahin, Cumhurbaşkanı'nın "diktiğiniz bayrakları size geri vermek durumunda kalmayalım" söyleminin bunu özetlediğini söylerek, Cumhurbaşkanı'nın aslında ABD'ye de "Senin oradaki varlığına da yönelirim" dediğinin altını çizdi.

"ABD ASKERİ YA KAÇACAK YA ÇATIŞACAK"

Mehmet Şahin, Afrin'de Rus birliklerinin dışında Amerikan özel kuvvetlerinin de konuşlandığını, özellikle ABD birliklerinin Türkiye'nin müdahalesi durumunda ya kaçacaklarını ya da çatışacaklarını belirtti.

AHMET YAVUZ: ABD'NİN SURİYE HARİTASINI GEÇ GÖRDÜK

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz ise şunları söyledi:

"Başından beri Suriye'nin güneyinde olanlar, El Cezire ve Kobani birleştirildikten sonra bir etnik temizlik yapıldığı rapor edildi. Rakka'yı temizleme adı altında güneye indiler. Oradan Deyr Ez-Zor'a. Oralar Suriye'nin petrol bölgesi. Petrol, doğalgaz ve su kaynaklarını kontrol edecekler."

"Bu harita, uzun vadeli bir politikanın sonucudur. Bunu biz geç gördük, Keşke baştan görseydik, ama iyi ki gördük."





Ahmet Yavuz: ABD'nin Suriye haritasını geç gördük