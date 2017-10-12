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Ahmet Hakan, Abdülhamit'in mirasçılarına çattı

Kanal D Ana Haber Hakan, Abdülhamit'in mirasçılarına tepki göstererek 'uğraşmayın bir şey elde edemeyeceksiniz' dedi.

12.10.2017 - 20:54
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Ahmet Hakan, Abdülhamit'in mirasçılarına çattı

Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından olan Sultan 2. Abdülhamit Han'ın mirasçıları devlete mirasta pay alabilmek için 7 yıl öncesinde dava açmıştı.

HİSSEDAR SAYISI 250'YE KADAR ÇIKTI

Önce 15 kişinin açtığı davada mirasçı sayısı sırasıyla 32'ye ve 250'ye çıktı. Mahkeme 100 hissedarda karar kıldı ve akrabalık bilgilerinin araştırılmasıyla ile paylarına düşen miktarın araştırılmasını istedi.

Ahmet Hakan, Abdülhamit'in mirasçılarına çattı VİDEO

"MİRAS ÇIKMAYACAK KARDEŞİM"

Kanal D Ana Haber'de Ahmet Hakan konuyla ilgili haberi sunduktan sonra mirasçılara tepki göstererek; "Milli Piyango gibi ya çıkarsa diye uğraşıyorlar. Çıkmayacak kardeşim uğraşmayın. Bu boşuna bir uğraş hem mahkemelerimizi boşu boşuna meşgul ediyorsunuz. Hem de hiçbir şey elde edemeyeceksiniz." dedi.

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