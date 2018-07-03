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Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

Seçim sonrası yapılan ankette, CHP'nin yoksul kesimlere ulaşamadığı için kaybettiği bir kez daha tespit edildi.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 06:29..
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Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, IPSOS araştırma şirketinin yaptığı seçim sonrası anketi tartışıldı.

Anket sonuçlarından 'eğitim düzeyine göre seçmenlerin hangi partiye ve lidere oy verdiği'nin masaya yatırıldığı bölümde, AK Parti'ye oy veren seçmenin çoğunluğunun eğitim seviyesi düşük, CHP'ye oy verenlerin eğitim seviyesinin yüksek olmasının bir başarı değil, aksine kayıp olduğuna vurgu yapan Ahmet Hakan şunları söyledi:

"SEÇMENİ AŞAĞILARSAN OLACAĞI BU"

"Buradan bir gurur tablosu değil bir eksiklik çıkartmak lazım. Bir Aysun Kayacı misalinin tersine -kulakları çınlasın- oylar eşit olarak sayıldığına göre, hem sosyal demokrat bir siyaseti savunup, hem de yoksulları, eğitim alamamış insanları ikna etmek yerine 'makarnaydı, kömürdü' diye aşağılarsan olacağı bu."

Ahmet Hakan: Seçmene cahil dersen kaybedersin

Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

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