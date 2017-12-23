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Ahmet Hakan CHP'li Engin Altay'ın sözlerini değerlendirdi

Hürriyet yazarı Hakan, CHP'nin böyle devam etmesi durumunda sittin sene iktidara gelemeyeceğini yazdı.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 11:26..
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Ahmet Hakan CHP'li Engin Altay'ın sözlerini değerlendirdi

AHMET HAKAN

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın tartışmalara neden olan sözlerini köşesine taşıdı.

DÜŞ KIRIKLIĞI...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da tepki gösterilen sözler karşısında düş kırıklığı yaşandığını belirten Ahmet Hakan, halkın CHP'ye eğriye eğri, doğruya doğru demesi için muhalefet görevi verdiğini hatırlattı.

"SİTTİN SENE İKTİDARA GELEMEZSİNİZ"

Ahmet Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en doğru işine bile muhalefet etmek olarak algıladığınız müddetçe...

Başınıza şu üç şeyin gelmesi kaçınılmazdır:

- BİR: Ağzınızla kuş tutsanız bile sittin sene iktidara gelemezsiniz.

- İKİ: Bir değer sistemine sahip olmadığınızı en baştan ilan etmiş olursunuz.

- ÜÇ: İktidarın ayağına “al da at” dercesine enfes bir pas verirsiniz."

"BU HÜKÜMET DÜNYANIN EN DOĞRU İŞİNİ YAPSA BİLE..."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:  "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim. Kaldı ki, bu hükümet çok da yanlış işler yapıyor."

CHP'li Engin Altay'ın itiraf niteliği taşıyan sözleri VİDEO


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