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Ahmet Hakan dolandırıldı

Trump Towers'daki dairesini kiralamak için şoförüne yetki veren Hürriyet yazarı, dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu.

19.10.2017 - 08:34
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Şişli'de patronu Aydın Doğan tarafından yapılan Trump Towers'taki dairesini kiraya vermesi için şoförü Sari Demir'den yardım istedi.

HABER VERMEDEN KİRAYA VERDİ

Demir, Ahmet Hakan'ın verdiği yetkiyle 20 Ağustos 2015'te 29. kattaki 2904 nolu lüks daireyi Ranjbar Dış Ticaret Ltd. isimli şirkete kiraya verdi. Aylık 7.500 lira kira bedelini yatırması için de firmaya kendi hesap numarasını gönderdi. Bu durumdan haberi olmayan Hakan, şoförüne zaman zaman "Daireyi kiraladın mı" diye sorduğunda, "Hayır" cevabını aldı.

Ahmet Hakan dolandırıldı

İSTİFA EDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Aradan geçen iki yıl sonunda şoför Demir, 1 Ağustos 2017'de istifa etti. Hakan, aracının torpidosunda 2015'te imzalanmış kira sözleşmesini bulunca gerçeği öğrendi.

Şoförünün kendi imzasını taklit ederek sözleşme imzaladığını görünce, hemen savcılığa gitti.

200 BİN LİRA CEBE İNDİRDİ

Takvim'in haberine göre; 2 yıl boyunca daireden yaklaşık 200 bin lira haksız kazanç sağlayan uyanık şoförün cezalandırılmasını istedi. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

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