Ahmet Hakan İsrail protestosundan fotoğrafını paylaştı

Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını duyurduğu açıklamasının ardından İsrail devletinin Filistin topraklarını işgal edip Müslümanlara uyguladığı zulüm yeniden dünya gündeminde.

Türkiye'de, dünyanın diğer Müslüman ülkelerinden biraz farkla Kudüs hassasiyeti oldukça yüksek. Ülkemizde eskiden beri İsrail, Filistin'i işgal etmesi nedeniyle çeşitli şekillerde protesto ediliyor.

29 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAF, BUGÜN HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında, 29 sene öncesine İsrail'i protesto ederken çekilen fotoğrafını paylaştı ve "Yıllardır hiçbir şey değişmedi, Orta Doğu aynı" dedi.

AHMET HAKAN'IN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF VE YAZISI

"Sene: 1988. İsrail, yine zulmediyor. Biz de bir sinema salonuna doluşup 'İsrail’i Kınama Gecesi' yapıyoruz. 'Mescid-i Aksa’yı Gördüm Düşümde' diye şiirler okuyup 'Kahrolsun İsrail' diye sloganlar atıyoruz.

Şu fotoğrafın çekilmesinin üzerinden şunca zaman geçti. Benim sakallar ağardı. Yarım asırlık çınar haline geldim. Ve fakat... Hiçbir şey değişmedi.