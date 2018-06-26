24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ağır bir yenilgi aldı. Meclis'te Cumhur İttifakı'nın 300'ün üzerinde milletvekili çıkarmamasını hedefleyen CHP hem bu planında hem de İnce'yi cumhurbaşkanlığı için 2. tura götürme planında başarılı olamadı.

Ancak Muharrem İnce'nin yüzde 30'un üzerinde bir oy oranı yakalaması CHP'deki tek olumlu veri olarak yorumlanıyor. Bu yüzden kulislerde İnce'nin Genel Başkanlığı konuşulmaya başladı.

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu istifa edebilir-VİDEO

İNCE GENEL BAŞKAN OLMAK İSTİYOR

İnce, dün yaptığı basın toplantısında seçim yenilgisini kabul etmiş, CHP Genel Başkanlığı'na da göz kırpmıştı. Bu sırada Ankara'dan da Kılıçdaroğlu'nun istifa edebileceği söylentileri yayılmaya başlandı.

MİLLETVEKİLLERİ İSTİFASINI İSTEDİ

Seçim yenilgisi sonrası çatlakların olduğu partide Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirten milletvekilleri de ortaya çıktı. CHP'de değişim bekleyen vekiller partide isyan bayrağı açmak üzere.

"İYİ HABER KAYNAKLARINDAN OLMASA SÖYLEMEM"

Dün CNN Türk canlı yayınında gazeteci Ahmet Hakan bu konuyla ilgili olarak, "Ankara'dan iyi haber alan gazeteci dostların bana Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın istifa edebileceğini söylüyorlar. İhtiyatla karşılansın, sadece bir duyum bu. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edebileceği söylentisi. İyi haber alan kaynaklardan almasam asla söylemem" dedi.