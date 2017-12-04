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Ahmet Hakan lafı gediğine oturttu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, New York'ta Reza davasını izlerken görüntülenen FETÖ firarileri Emre Uslu ve Adam Yavuz Arslan'ın, "ellerini ovuşturan yavşaklar" olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 16:09..
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Ahmet Hakan lafı gediğine oturttu

Ahmet Hakan lafı gediğine oturttu

FETÖ üyelerinin sosyal medyada Türkiye aleyhinde karalama kampanyasına dönüştürdüğü duruşmaların cuma günkü bölümünün ardından salonun dışında Periscope’tan yayın yapan firari Emre Uslu ile Adem Yavuz Arslan, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında firari FETÖ'cü iki ismi  "ADEM YAVŞAĞI EMRE ÇAKALI" diyerek andı.

Ahmet Hakan lafı gediğine oturttu

"FETÖ’nün yavşağı Adem ile FETÖ’nün çakalı Emre..." isimlerinin firari olduğunu ve Amerika'da Reza'nın davasını dört gözle izlediklerini hatırlatan Ahmet Hakan, şunları yazdı:

Ahmet Hakan lafı gediğine oturttu

"BU YAVŞAK ADEM İLE BU ÇAKAL EMRE..."

"Reza öttükçe...
- İkisi de mutlu gibi oluyor.
- İkisi de umutlu gibi oluyor.
- İkisi de ellerini ovuşturur gibi oluyor.

Bu yavşak Adem ile bu çakal Emre...

"FETÖ'YÜ SATIŞA MI GETİRİYORLAR?"

Niye 'Biz oralarda görünürsek... Reza davası, FETÖ’nün bir oyunudur diyenleri haklı çıkarmış oluruz. En iyisi buralara hiç yaklaşmayalım.' demiyorlar da...

Pervasız bir şekilde gidiyorlar mahkeme binasına?

İnsan düşünmeden edemiyor:

Acaba bu 'çakal' ile bu 'yavşak...' FETÖ’yü satışa mı getiriyor?"

AHMET HAKAN'IN YAZISININ TAMAMINI HÜRRİYET'TEKİ KAYNAĞINDAN OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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