Ahmet Hakan: Tarikat düşmanları bunu düşünemezdi

İsmailağa Cemaati'ne yakın olan iki grup Umre için gittikleri Mekke'de kavga etti. Sözlü sataşmayla başlayan kavga nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kavgayı bugünkü köşe yazısıyla değerlendirdi.

İSMAİLAĞA CEMAATİ’NİN KÂBE’DEKİ KANLI KAVGASI

AYNI tarikatın iki kolunun Kâbe’de buluşması normal de...

Aynı tarikatın bir kolunun diğer koluna Kâbe’de kafa göz dalmasına ne diyeceğiz?

* Bu kadarı...

Ömürlerini tarikatların zararlarını anlatmaya vakfetmiş tiplerin bile aklına gelmezdi.

* Bu kadarı...

Tarikatlara genel bir antipati besleyenlerin bile hayal edebilecekleri bir şey değildi.

* Bu kadarı...

En azılı tarikat düşmanlarının bile öngörülerine sığmazdı.