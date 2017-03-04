Ahmet Hakan yazdı: En sevdiğim 5 geleneksel tat

Amerika'da patlıcan-biber kızartması yediğini fotoğraflayan, bunu da yalnızca New York'a özgü bir yiyecek sanan Aslı Aydıntaşbaş gibi köşe yazarları gördü bu ülke. Kimi gazeteci Türklerin damak tadıyla ilgisi olmayan suşiyi pazarlarken kimisi de İtalyan pizzalarını övdü yıllardı.

Ahmet Hakan ise bugünkü köşesinde Türkiye'nin geleneksel 5 yemeğini listeledi:

EN SEVDİĞİM 5 GELENEKSEL TAT

1- PİDE: Hele ki mis gibi, incecik ve mis gibi kızarmış Bafra pidesi olursa bir pizzaya bedeldir!

2- ÇİĞKÖFTE: Hele ki Urfalı bir yanık sesli tarafından aşk ve meşkle yoğrulursa of ki of...

3- KUYMAK: Kıvamı tam tutturulursa ve Karadeniz dağlarının nefesini taşırsa... Dayanamazsın.

4- MENEMEN: Bunu anneler bir tutam da sevgi katarak öyle bir yaparlar ki... Burnunda tüter.

5- LAHMACUN: Canan Karatay’dan müsaadeyi kapmışız ki... Kim tutar bizi! Bekle bizi Antep işi lahmacun.