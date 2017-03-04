taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300

Ahmet Hakan yazdı: En sevdiğim 5 geleneksel tat

Ahmet Hakan, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılan 5 geleneksel yemek çeşidini yazdı.

04.03.2017 - 09:09
  1. Haberler
  2. Gündem
Ahmet Hakan yazdı: En sevdiğim 5 geleneksel tat

Ahmet Hakan yazdı: En sevdiğim 5 geleneksel tat

Amerika'da patlıcan-biber kızartması yediğini fotoğraflayan, bunu da yalnızca New York'a özgü bir yiyecek sanan Aslı Aydıntaşbaş gibi köşe yazarları gördü bu ülke. Kimi gazeteci Türklerin damak tadıyla ilgisi olmayan suşiyi pazarlarken kimisi de İtalyan pizzalarını övdü yıllardı.

Ahmet Hakan ise bugünkü köşesinde Türkiye'nin geleneksel 5 yemeğini listeledi:

EN SEVDİĞİM 5 GELENEKSEL TAT

1- PİDE: Hele ki mis gibi, incecik ve mis gibi kızarmış Bafra pidesi olursa bir pizzaya bedeldir!

2- ÇİĞKÖFTE: Hele ki Urfalı bir yanık sesli tarafından aşk ve meşkle yoğrulursa of ki of...

3- KUYMAK: Kıvamı tam tutturulursa ve Karadeniz dağlarının nefesini taşırsa... Dayanamazsın.

4- MENEMEN: Bunu anneler bir tutam da sevgi katarak öyle bir yaparlar ki... Burnunda tüter.

5- LAHMACUN: Canan Karatay’dan müsaadeyi kapmışız ki... Kim tutar bizi! Bekle bizi Antep işi lahmacun.

Ahmet Hakan yazdı: En sevdiğim 5 geleneksel tat

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

Merkel: Oturma izni olmayanlar ülkeyi terk etmeli

47
HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

HDP'li Kürkçü'den Alman vekillere ziyaret

55
Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

Donald Trump'tan Demokratlara fotoğraflı yanıt

5
Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

Biriktirdiği porno dergiler ölümüne neden oldu

17
Bakan Soylu: Artık milletin borusu ötecek

Bakan Soylu: Artık milletin borusu ötecek

57
Le Pen: İfade vermeye gitmeyeceğim

Le Pen: İfade vermeye gitmeyeceğim

28
İngiliz gizli servisi reklam filmiyle ajan alacak

İngiliz gizli servisi reklam filmiyle ajan alacak

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM