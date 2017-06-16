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Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a yurda dön çağrısı

Hürriyet yazarı Hakan, yurt dışına kaçan Can Dündar'a; ülkeye dön, haberine sahip çık diye seslendi.

16.06.2017 - 12:57
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Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a yurda dön çağrısı

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırları olayında görüntüleri Can Dündar'a verdiği için 25 yıl hapse mahkum edilmesinin yankıları sürüyor.

Olayın ana aktörlerinden olan ve yurt dışına kaçan Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a Ahmet Hakan yurda dön çağrısı yaptı.

"SORUMLULUĞU ÜZERİNE AL"

Hürriyet yazarı Hakan, bugün köşesinde Dündar'a şu ifadelerle seslendi;

CAN DÜNDAR NE YAPMALI?

- GELMELİ.
- Haberine sahip çıkmalı.
- Enis Berberoğlu’yla ilgili ifade vermeli.
- Sorumluluğu üzerine almalı.
- Yurtdışında kahramanlık oyunu oynamaktan vazgeçmeli.

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