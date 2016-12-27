Ahmet Hakan'dan Cübbeli'ye: Peygamber'e hakaret etme

Daha önce Cübbeli Ahmet'in 'cehennemde yanmayan kefen' sattığına yönelik iddialar medyada yer almıştı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bu duruma tepki göstermişti.

Ahmet Hakan bu kez de Cübbeli'nin 'Hz. Muhammed'in saçının yıkandığı içme suyunu satışa çıkardığını' yazdı ve tepki gösterdi. Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm şöyle:

CÜBBELİ’NİN YAPTIĞI PEYGAMBER’E HAKARET

Cübbeli, cehennem ateşinden koruyan kefen ve Peygamberimizi rüyada gördüren terlikten sonra... Peygamberimizin saçının yıkandığı içme suyunu satışa sunmuş.

DİNİ DEĞERLERİ TAHKİR ETMEK SUÇTUR

Ben atlamışım... Su paketleme tesisinin açılışını geçen yıl yapmış. Cübbeli’nin bu yaptığı her şeyden önce... Allah’ın Resulü’ne büyük saygısızlıktır.. Buradan Cübbeli’ye sesleniyorum: Nasıl para kazanırsan kazan karışmam ama kazanacağın paraya Sevgili Peygamberimizi alet etmekten vazgeç! Unutma! Din ve dince kutsal bilinen değerleri tahkir etmek suçtur.