Ahmet Hakan'dan dönek eleştirilerine yanıt geldi

Hürriyet'in eleştiri toplayan "Karargah Rahatsız" manşetinin ardından köşesinden Hulusi Akar'a seslenen Ahmet Hakan, "Konuşsana Hulusi Paşa, neden susuyorsun" demişti. Ahmet Hakan ayrıca Hürriyet'in haberde bir kabahatinin olmadığını ve açıklamaların muhatabının TSK olduğunu da yazısına eklemişti.

KENDİSİ İLE TERS DÜŞTÜ

Aynı gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hürriyet'e tepki gösterdi, "Bedelini ödeyecekler" dedi. TSK da bir açıklama yaparak "Karargah rahatsız" manşetinin Hürriyet'in uydurması olduğunu duyurdu.

Ahmet Hakan tüm bu gelişmelerin ardından kaleme aldığı yazıda Hürriyet'in yanlış yaptığını kabul ederek "Hürriyet'in rahatsız kelimesi yanlış oldu" dedi ve "keşke “Karargâh” ve “rahatsız” kelimelerinden oluşan bir cümleden kaçınılsaydı." ifadelerini kullandı.

"DÖNEK HAKAN" DEDİLER

Art arda yayınlanan bu iki yazıdan sonra Ahmet Hakan'a 'Dönek, kıvırdın' diyenler oldu.

"DÖNEK" DİYENLERE CEVAP VERDİ

Hakan bugün kaleme aldığı yazıda ise eleştirilere cevap verdi:

"BENİM DÖNÜŞÜMÜN HIZINA DÜNYA BİLE YETİŞEMEZMİŞ"

“Rahatsız kelimesi yanlış oldu” diye yazınca

“Senin dönüşünün hızına dünya bile yetişemezmiş” diye saldırmaya başladı bazı tipler.

Sanki ben “Rahatsız kelimesi mükemmel oldu” derken anında tornistan edip “Rahatsız kelimesi yanlış oldu” demeye başlamışım gibi...

Günlerdir hep aynı şeyi söylüyorum.

Diyorum ki:

“Karargâh rahatsız” cümlesi, “Karargâh kendisine yöneltilen eleştirilerden rahatsız” anlamında kullanılmıştır. Buradan “Karargâh hükümetten ya da Cumhurbaşkanı’ndan rahatsız” anlamı çıkmaz, çıkamaz.

Fakat yine de o cümlenin böyle anlaşılabileceği düşünülmeliydi. Bu açıdan yanlış olmuştur.

Söylediğim, söylemeye devam ettiğim ve söyleyeceğim şey budur.

Nerede dönüş? Nerede dönüşün hızı? Nerede dünyanın dönüşü?"