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Ahmet Hakan'dan Emre Uslu'ya: FETÖ'cü yavşak

Hürriyet yazarı, FETÖ firarisi Emre Uslu'nun adaleti savunduğunda gülmeye başladığını söyledi.

25.07.2017 - 07:03
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Ahmet Hakan'dan Emre Uslu'ya: FETÖ'cü yavşak

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymaya çalışan FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Emre Uslu, Amerika'da lüks bir hayat yaşıyor.

FETÖ'CÜ YAVŞAK

Örgüt adına Twitter'dan tehditler savuran Emre Uslu'nun adalet hakkında yaptığı açıklamalar Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı güldürdü.

Hakan, konuyla ilgili yazısında şu ifadelere yer verdi;

BENİ BİR GÜLME ALIR

Arap Birliği toplandığında...

Devlet ricali “basın özgürlüğümüzü” kutladığında...

Koca koca adamlar protokol kavgası çıkardığında...

FETÖ’cü yavşak Emre Uslu adaleti savunduğunda...

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