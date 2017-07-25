Ahmet Hakan'dan Emre Uslu'ya: FETÖ'cü yavşak

Ailevi bir mesele nedeniyle eniştesiyle telefonda tartışan bir kişi arkadaşlarını da yanına alarak baskına gitti.

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Diyarbakır'da yaz spor okulları faaliyette

Diyarbakır'da kayyum belediye tüm imkanlarını bölge halkı için seferber ediyor. Bu kapsamda yaz spor okulları 3 bin çocuğa umut oldu.