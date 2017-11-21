Barış söylemini ağzından düşürmeyen HDP, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları sonrasında etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerini kaçırmıyor.

Son olarak örgütün elebaşlarından Hülya Eroğlu'nun cenazesini omuzlayan HDP'li vekillere, Kanal D Ana Haber sunucusu Ahmet Hakan'dan tepki geldi.

Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın VİDEO

"BİR ÇİFT LAFIM VAR..."

"Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere bir çift lafım var" diyerek başlayan Hakan, "HDP'lilerin artık bir seçim yapması gerekiyor. Ya teröristlerle el ele kol kola olacaklar ya da Meclis'te siyaset yapacaklar" diye konuştu.