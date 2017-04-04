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Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

Ahmet Hakan canlı yayında, anayasa ile ilgili CHP'li vekil İnce'yi zora düşüren bir soru sordu.

04.04.2017 - 00:21
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Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

CNN Türk canlı yayınına katılan Muharrem İnce canlı yayında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

CHP'nin yeni anayasa düzenlemesine en büyük itirazlarından biri olan "Lokantalar, muhtarlıklar kapatılacak" tezini burada sürdüren İnce'ye Ahmet Hakan: "(Başkan) Niye lokanta kapatsın, niye muhtar kapatsın? Nereye dayandırıyorsunuz? Gösterin bana..." diye sordu.

Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora sokan başkanlık sorusu-İZLE

"METNİ YANIMDA GETİRMEDİM"

Muharrem İnce, sağına soluna baktıktan sonra "Metni yanımda getirmedim. Okusak bile çok uzun sürer kimse anlamaz." diye cevap verdi.

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Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

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