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Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

Ahmet Hakan, 15 Temmuz ile Milli Mücadele dönemini karşılaştıran Kadir Mısıroğlu'na sert tepki gösterdi.

18.07.2017 - 06:07
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Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

Kadir Mısırlığı oğlu, 15 Temmuz'un yıl dönümünde “15 Temmuz, Milli Mücadele ile kıyaslandığında ondan katbekat daha üstün milli bir destandır.” şeklinde bir tweet atmıştı.

Ahmet Hakan Milli Mücadele ile 15 Temmuz'u karşılaştıran Mısıroğlu'na, sosyal medyada sıkça eleştirilen "(Kurutuluş Savaşı'nda) Keşke Yunan galip gelseydi." sözleri üzerinden yüklendi.

Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinde yer alan bugünkü köşe yazısında şunları dile getirdi:

"HUNDAR VE FİTNECİ MUKAYESE"

“Keşke Yunan galip gelseydi” diyen bir adamın “15 Temmuz” ile “Milli Mücadele” arasında yaptığı bu hunhar ve fitneci mukayese...

"ÖMER HALİSDEMİR'E HAKARETTİR"

En başta kendisini Milli Mücadele’ye adamış 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir’e yapılmış en büyük hakarettir.

15 Temmuz için “Yerim destanınızı” yazan gazeteciye ne oldu?

Yaka paça gözaltına alındı.

Buna karşılık... Bir tür “Yerim sizin Milli Mücadele’nizi” anlamına gelen “Keşke Yunan galip gelseydi” lafını eden Kadir Mısıroğlu’na ne oldu?

Ne olacak? Hiçbir şey olmadı.

"KEŞKE FETÖ GALİP GELSEYDİ DİYE BİR LAF EDİLSEYDİ NE OLURDU"

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

Sersemin, densizin, alçağın teki...

“Keşke FETÖ galip gelseydi” diye bir laf etseydi ne olurdu?

AHMET HAKAN'IN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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