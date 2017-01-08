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Ahmet Hakan'dan MHP'nin hediye saati açıklaması

Gazeteci Ahmet Hakan, MHP'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bahçeli'nin kendisine hediye ettiği saatle ilgili açıklama yaprı.

Haber Merkezi | 08.01.2017 - 03:25
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Ahmet Hakan'dan MHP'nin hediye saati açıklaması

Ahmet Hakan'dan MHP'nin hediye saati açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü nedeniyle özel olarak yaptırılan köstekli saatlerden biri, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a hediye edilmişti.

Ahmet Hakan, saati kabul etmesiyle ilgili hakkındaki eleştirilere köşesinden yanıt verdi.

ZORUNLU BİR KÖSTEKLİ SAAT AÇIKLAMASI

MHP Lideri Devlet Bahçeli bana köstekli bir saat armağan etti ya...

Etik açıdan sorgulanmaya başladım.

Doğan Yayın İlkeleri’nde geçen... “Yayına konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan meslek etik ve geleneklerine aykırı hiçbir hediye, maddi çıkar ve ayrıcalık kabul edilemez” cümlesi hatırlatılıp soruluyor:

“Bu ilkeler Ahmet Hakan için geçerli değil mi?” Tabii ki geçerli...

Nasıl geçerli olmaz! Fakat Devlet Bahçeli’nin bana gönderdiği saatle ilgili şu üç şeyi hatırlatmak isterim:

BİR: MHP’nin kuruluşunun 40. yıldönümü nedeniyle yaptırılan saatlerden biridir bana hediye edilen... Maddi değeri yoktur, manevi değeri vardır. Bu saatin bir milyon tanesi bile Zafer Çağlayan’ın o meşhur saatinden bir tanesini bile karşılamaz.

Ahmet Hakan'dan MHP'nin hediye saati açıklaması

SAATİ ALDIM DİYE ELEŞTİRMEYECEK DEĞİLİM

İKİ: Devlet Bahçeli’yi bu zamana kadar çok eleştirdim. Hem de en sert şekilde... Devlet Bahçeli’nin buna rağmen bana böyle bir jest yapması, eleştiri karşısında sergilediği hoşgörünün bir göstergesinden başka bir şey değildir.

ÜÇ: Köstekli saati aldık diye bundan böyle Devlet Bahçeli’yi hiç ama hiç eleştirmeyeceğimizi sananların ve düşünenlerin, ya köstekli saat kadar akılları yoktur ya da saat gibi tıkır tıkır işleyen kötü niyetleri vardır.

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