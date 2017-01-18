Ahmet Hakan'dan Reina saldırganı soruları

Kanal D Haber Dairesi Başkanı Ahmet Hakan, Esenyurt'ta yakalanan Reina saldırganının DEAŞ teröristlerinden faklı bir profil çizdiğini söyledi ve 6 maddede farklılıkları sıraladı.
AHMET HAKAN'IN AKLINDAKİ SORULAR
-Katilin, sigara içerken görüntüleri var. DEAŞ ise sigara içenleri cezalandırıyor.
-DEAŞ militanları çatışarak ölür; üzerindeki bombayı patlatır. Bu katil ise teslim oldu.
-DEAŞ militanları iz bırakmaz, bu katil ise iz üzerine iz bıraktı.
-İyi eğitimli olan katilin evinden iki tabanca çıktı. DEAŞ militanlarının genellikle ağır silahları olur.
-Evli olduğu bilinen militan, DEAŞ'ın çok sert kurallarına rağmen, 2 kadınla aynı evi paylaşmış.
-Katliama giderken cebinde taksi parası bile olmayan katilin evinden 197 bin Dolar çıktı. DEAŞ militanları para için eylem yapmıyorlar. Bu da bir başka fark.
Hakan son olarak ise; "Bu farklara baktığımızda aklımıza birçok soru işareti geliyor" diye konuştu.