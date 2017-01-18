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Ahmet Hakan'dan Reina saldırganı soruları

Ahmet Hakan, Reina saldırganının sigara içtiğini ve aynı evde 2 kadınla olduğunu belirtip DEAŞ militanlarından farklı olduğunu söyledi.

18.01.2017 - 17:10
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Ahmet Hakan'dan Reina saldırganı soruları

Kanal D Haber Dairesi Başkanı Ahmet Hakan, Esenyurt'ta yakalanan Reina saldırganının DEAŞ teröristlerinden faklı bir profil çizdiğini söyledi ve 6 maddede farklılıkları sıraladı.

AHMET HAKAN'IN AKLINDAKİ SORULAR

-Katilin, sigara içerken görüntüleri var. DEAŞ ise sigara içenleri cezalandırıyor.

-DEAŞ militanları çatışarak ölür; üzerindeki bombayı patlatır. Bu katil ise teslim oldu.

-DEAŞ militanları iz bırakmaz, bu katil ise iz üzerine iz bıraktı.

-İyi eğitimli olan katilin evinden iki tabanca çıktı. DEAŞ militanlarının genellikle ağır silahları olur.

-Evli olduğu bilinen militan, DEAŞ'ın çok sert kurallarına rağmen, 2 kadınla aynı evi paylaşmış.

-Katliama giderken cebinde taksi parası bile olmayan katilin evinden 197 bin Dolar çıktı. DEAŞ militanları para için eylem yapmıyorlar. Bu da bir başka fark.

Hakan son olarak ise; "Bu farklara baktığımızda aklımıza birçok soru işareti geliyor" diye konuştu.

Ahmet Hakan'dan Reina saldırganı soruları VİDEO

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