taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.091
USD
3,7863
EURO
4,0308
ALTIN
147,30
PETR
55,6600

Ahmet Hakan'ın ilk reyting karnesi

Ahmet Hakan, Kanal D Ana Haber'i sunmaya başladı. Reytinglere 16. sıradan girdi.

17.01.2017 - 10:50
  1. Haberler
  2. Gündem

asd

Kanal D Ana Haber'i sunmaya başlayan gazeteci ve yazar Ahmet Hakan ilk akşamında beklediği izlenme oranlarına ulaşamadı.

AHMET HAKAN 16. SIRADA KALDI

Kanal D Ana Haber dün de diğer Ana Haber'lerin gerisinde kaldı. Üstelik Ana Haber'in gün içinde yayınlanan program ve diziler arasındaki izlenme oranı da düştü. Böylelikle Ahmet Hakan ilk akşamında büyük bir şok yaşamış oldu.

SHOW ANA HABER YİNE ZİRVEDE

Ahmet Hakan 16. sırada yer alırken Show Ana Haber zirvede yerini korudu. Normalde hafta sonu sunucusu Pınar Erbaş'ın sunumuyla 16 Ocak Pazartesi günü de Show Ana Haber en çok izlenen haber programı oldu.

Ahmet Hakan'ın ilk reyting karnesi

Ahmet Hakan'ın ilk reyting karnesi

Ahmet Hakan'ın ilk reyting karnesi

 

 


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

1367
Didem Arslan teröristin yakalanmasını yorumladı

Didem Arslan teröristin yakalanmasını yorumladı

183
Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

146
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

144
DEAŞ'lı teröriste sahip çıktılar

DEAŞ'lı teröriste sahip çıktılar

374
Reina saldırganının siteden çıkarılış anı kamerada

Reina saldırganının siteden çıkarılış anı kamerada

67
Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM