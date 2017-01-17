Ahmet Hakan'ın ilk reyting karnesi

Kanal D Ana Haber'i sunmaya başlayan gazeteci ve yazar Ahmet Hakan ilk akşamında beklediği izlenme oranlarına ulaşamadı.

AHMET HAKAN 16. SIRADA KALDI

Kanal D Ana Haber dün de diğer Ana Haber'lerin gerisinde kaldı. Üstelik Ana Haber'in gün içinde yayınlanan program ve diziler arasındaki izlenme oranı da düştü. Böylelikle Ahmet Hakan ilk akşamında büyük bir şok yaşamış oldu.

SHOW ANA HABER YİNE ZİRVEDE

Ahmet Hakan 16. sırada yer alırken Show Ana Haber zirvede yerini korudu. Normalde hafta sonu sunucusu Pınar Erbaş'ın sunumuyla 16 Ocak Pazartesi günü de Show Ana Haber en çok izlenen haber programı oldu.



