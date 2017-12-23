Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

Habertürk TV'deki Nedir ne değildir? programının konuklarından Doc. Dr. Ahmet Kasım Han, "Araplar, Araplara da ihanet etmişlerdir" dedi.





"KUDÜS'Ü BIRAKIP TÜYDÜ"

Han, "Kudüs'ü savunan Fatumi Garnizonu Haçlılarla anlaşıp tüymüştür Kudüs'ten. Ve Kudüs'ü Haçlılara bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

1099'da, aralarında bazı Türk hükümdarların da olduğu bir takım önde gelen isimlerin 'gelen güçler beni desteklesin diye' onlara yolları açtığını belirten Han, "Birbirlerine karşı Haçlıların geçişlerini kolaylaştırdılar" dedi.

"OSMANLI'NIN ÇÖKÜŞÜNDE BÜYÜK KATKIDA BULUNDULAR"

Araplar ve Osmanlı arasındaki ihanet iddialarına da değinen Han, "Araplar çoğunluğu itibari ile Osmanlı'nın çöküşüne büyük katkıda bulunmuşlardır 1. Dünya Savaşı'nda. Bundan bir ihanet hikayesi çıkmaz, buradan askeri olarak arkadan vurma hikayesi çıkar ve o da doğrudur" şeklinde konuştu.

Ahmet Kasım Han: "Araplar Osmanlı'nın çöküşüne katkıda bulunmuşlardır" VİDEO