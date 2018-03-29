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Ahmet Kural Hadise'ye dönüyor

Daha önce aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Ahmet Kural tekrar yakınlaştı.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 07:48..
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2016’da aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Ahmet Kural ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Amerika’da tatilde olan Hadise ile Ahmet Kural mesajlaşıyor.

Ahmet Kural Hadise'ye dönüyor

SILA'DAN AYRILIP HADİSE'YE GİTTİ

Ahmet Kural 2.5 ay önce şarkıcı Sıla’dan ayrıldı.

Sıla, Ahmet Kural'la aşk yaşarken zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ne kadar büyük bir mutluluk içerisinde olduğunu gösteriyordu. Ancak bundan ikilinin ilişkisi başladığı gibi sürpriz bir şekilde sona erdi. Taraflar, konuyla ilgili konuşmaktan kaçındı. İlişkinin ise Ahmet Kural'ın Sıla'ya kıskançlıktan kaynaklı şiddet uyguladığı için bittiği iddia edildi.

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