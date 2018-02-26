Ahmet Kural: Hiç aşık olmadım

Şarkıcı Sıla'yla olan 10 aylık ilişkisini noktalayan Ahmet Kural, ilk kez konuştu. Sıla hakkında konuşmayan Kural, aşkın tarifini yaptı. "Hiç aşık olmadım" diyen Kural herkesi şaşırttı.

İşte Ahmet Kural'ın aşk tarifi:

"AŞK HAYATI GÜZELLEŞTİRİYORSA GÜZEL"

"İlahi aşk var efendim. Abiye duyulan aşk var, meslek aşkı var, bir kadına duyulan aşk var... Bu aşklar olmazsa olmuyor...

Aşk güzel bir şey ya. Ama hayatını güzelleştiriyorsa güzel. Hayatına değer katması lazım. Onun dışında bir de aşka inanmak diye bir şey var.

"HİÇ AŞIK OLMADIM"

Ben yaklaşık 48-49 aşk yaşadım diyormuşum. Aşka inandım ama hiç aşık olmadım."

Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra sürekli saçlarını kestiren ve boyatan Sıla'nın bu açıklamadan sonra ne yapacağı merak konusu oldu.