Ahmet Kural ile hayranı arasında gerginlik

Önceki gece 05.15 sularında bir arkadaşıyla Etiler’deki bir restoranta giden ünlü oyuncu Ahmet Kural, yemek yediği sırada fotoğraf çektirmek için yanına gelen erkek hayranını tersleyince ortam gerildi. İkili arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

HAYRANINDAN KURAL'A: ERKEKSEN DIŞARI GEL

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, hayranı küfürlü konuşan oyuncuyu, “Erkeksen dışarı gel” diyerek kapıya çağırdı. Kural’ın, “Dövecek misin, gel lan” demesiyle olay büyüdü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Güvenlik görevlileri ve müşterilerin araya girmesiyle taraflar sakinleşti. Bazı müşterilerin tepki gösterdiği Kural, yemeğini yarıda bırakıp taksiyle mekândan ayrıldı.